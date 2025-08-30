82歳のときに、1025kmのトレイルコースを踏破した垣添忠生さん。国立がん研究センター名誉総長であり、がんの専門家として数々の患者の治療にも取り組んできた。いくつになっても歩ける体をつくるために、垣添さんが意識していることを聞いてみた。82歳のときに1025kmを踏破もともと歩くのが好きなんです。2018年には九州から北海道まで、約3500kmを歩いて全国の病院を訪ね、がんサバイバーと対話を重ねました。私自身も大腸がんと