トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権は29日、9月のニューヨークでの国連総会を前に、パレスチナ自治政府やパレスチナ解放機構（PLO）の関係者のビザ（査証）の発行を拒否すると発表した。発行済みのビザも取り消す。出席が見込まれていた自治政府のアッバス議長が対象かどうかは不明。各国がパレスチナ国家承認を宣言したことへの対抗措置とみられる。米政府は1947年に国連と結んだ「国連本部