¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È£²¡Ý£´¹­Åç¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡ËÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¹­Åç¤¬º£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Î£µÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æó²ó¤ËºäÁÒ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¡¢»Í²ó¤Ï±©·î¤Î»°ÎÝÂÇ¤ÈºäÁÒ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£²ÆÀÅÀ¡£Ï»²ó¤Ë¤â£±ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¿¹¤ÏÂ¼¾å¤Ë¥½¥í¤òÍá¤Ó¤ë¤â£·²ó£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡££¶¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£°Ê²¼¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤È¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¡£¡þ¡þ¡ÝÀèÈ¯¡¦¿¹¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤ä¤Í¡£Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë´ËµÞ¤â»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ê¥¤¥¹