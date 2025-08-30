巨人の井上温大投手（２４）が３０日の阪神戦（甲子園）で５勝目を目指して先発する。２９日、敵地でキャッチボールなどで調整した左腕は「前回、勝ちがつくことができたので、いい１週間を過ごして、前々回阪神にやられているので、そこでやり返せるよう頑張りたいと思います」と意気込んだ。いいイメージのまま腕を振る。前回、２３日のＤｅＮＡ戦では５回１／３を無失点で約３か月ぶりの白星をつかんだ背番号９７。「自分の