全国で訪日客（インバウンド）の増加が続く。九州も勢いを持続しており、経済効果を広く波及させる戦略に知恵を絞りたい。政府観光局によると、1〜6月の訪日客数は過去最多の2151万人だった。前年を20％ほど上回り、年間4千万人を超える可能性が高い。九州は上半期の速報値で283万人に上り、これまで最多だった2018年の511万人を上回るペースだ。訪日客が宿泊や食事、買い物に使った金額は、24年に8兆円を超えた。観光業は