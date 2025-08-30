再スタートの一戦で結果を出した。右脇腹痛から約2カ月ぶりに復帰したソフトバンクの栗原だ。「7番・三塁」で先発出場。二回2死二塁の好機で打席が回ってきた。「緊張したけど、何とか先制点をという気持ちが上回った」。ロッテのボスが外角低めに投じた148キロを中前にはじき返した。先制の適時打となり、一塁ベース上ではほっとしたような顔で小さく左の拳を握った。オープン戦で守備の際に右脇腹を痛め、開幕に間に合わな