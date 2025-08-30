日田信用金庫と日本政策金融公庫別府・大分両支店、日田商工会議所、日田地区商工会は29日、日田地域で大雨をはじめとする自然災害や新たな感染症の流行といった想定外の事態が起きた際、地元事業者に円滑な金融サービスを提供するための業務連携の覚書を締結した。非常時に協力することで、事業者の災害からの復旧や資金繰りを後押しする。災害が発生した直後、融資の申し込みが殺到する事態を避けるため、それぞれが持つ融資