九重町長杯九州選抜高校駅伝競走大会が31日、同町・飯田高原の千町無田周回コース（7区間42・195キロ）で開かれる。午前10時スタート。標高千メートル前後の飯田高原はスポーツの夏合宿が多く、大会は九州の高校駅伝チームが成果を試す場として始まった。過去の大会には、パリ五輪マラソンで6位入賞の赤崎暁選手（開新）や、ジャカルタアジア大会マラソン金メダルの井上大仁選手（鎮西学院）も出場した。今回は30回の節目。