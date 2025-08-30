核軍縮問題に関する国際会議への参加など昨年12月から活動してきたナガサキ・ユース代表団13期生の大学生6人が27日、長崎市の長崎大文教キャンパスで活動終了の報告会を開いた。米ニューヨークの国連本部で会議を傍聴した経験や、6人による議論が9カ月間で9090分に上ったことなどが紹介された。メンバーは4月28日から5月2日に国連本部であった核拡散防止条約（NPT）再検討会議に関する会議を傍聴。場外の会場を借り、自分たち