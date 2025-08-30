Ä¹ºê¸©ÂçÂ¼»Ôºß½»¤Î³¨ËÜºî²È¡¢¤Ë¤·¤à¤é¤«¤¨¤µ¤ó¤Î¸¶²èÅ¸¤¬31Æü¤Þ¤Ç¡¢ëÝÁá»ÔÅì¾®Ï©Ä®¤ÎëÝÁá¿Þ½ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤Í¤³¥À¥¤¥Ê¡×¤Ê¤É¤Î¸¶²è¤Î¤Û¤«¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÎÉ÷·Ê¤òÉÁ¤¤¤¿¿åºÌ²è¤¬ÊÂ¤Ö¡£°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¤Î¤Ë¤·¤à¤é¤µ¤ó¤ÏÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³¨ËÜºî²È¤Ë¤Ê¤ê¡¢2012Ç¯¤«¤éÄ¹ºê¸©Æâ¤ÇÊë¤é¤¹¡£2Ç¯Á°¡¢ëÝÁá¿Þ½ñ´Û¤Ç¤Î³¨ËÜ¤ÎÏ¯ÆÉ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¡¢¿Þ½ñ´Û¤ò¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿