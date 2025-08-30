被爆80年の長崎平和祈念式典の日は朝から強い雨だった。正午頃まで特に非常に激しい雨の予報だったので心配したが、被爆者の合唱団のコーラスが響いて式典が始まる直前に雨がやみ、空が少し明るくなって不思議な気がした。原爆死没者の名簿が奉安された。昨年、94歳で亡くなった母の名も記載されている。被爆者も10万人を切ったと思い出し、名簿の奉安もどれくらい続くのかと思った。被爆者の体験は伝えられたろうか、80年とい