原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り「文献調査」を受け入れた佐賀県玄海町に国から支給される交付金について、脇山伸太郎町長は29日、本年度分の10億円の全額を防災センターの整備費に充てると正式に発表した。町の「電源立地地域対策交付金基金」に組み入れるための関連議案を9月1日に再開予定の通年町議会に提出する。脇山町長は「かねて住民の安全安心につながる政策への活用を考えていた