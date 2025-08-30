佐賀県多久市長選が31日に告示される。いずれも無所属で、8選を目指す現職横尾俊彦氏（69）＝立民推薦＝と市議の新人香月正則氏（53）、元会社員の新人副島満氏（67）の3人が立候補を予定している。歯止めのかからない人口減少対策や子育て世代の支援策などが争点になりそうだ。立候補の届け出は31日午前8時半〜午後5時、市役所4階で受け付ける。投票は7日午前7時〜午後6時、市内9ケ所で。同日午後8時から北多久社会体育館（北