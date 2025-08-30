31日に市長選が告示される佐賀県多久市は、県内10市で最も人口が少なく、人口減や高齢化が進む。商店やスーパーの撤退も相次ぎ、暮らしに影を落とす。待ったなしの課題が山積している中、市民は「住民の暮らしを守りながら、自然や観光など多久市の魅力を生かした市政を」と望んでいる。（才木希）今月下旬の夕、JR多久駅にほど近い「京町商店街」（北多久町）。人影はなく、道路の両脇にシャッターの降りた店舗がずらりと並ん