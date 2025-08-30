巨人の田中将大投手（３６）が２９日、出場選手登録を抹消された。史上４人目の日米通算２００勝に王手をかけて先発した２８日の広島戦（マツダ）では、１点リードの２回に味方の失策や自身の暴投など４点を失い、２回６安打５失点（自責４）で２敗目を喫していた。この日は広島から帰京し、Ｇ球場で残留練習に参加。室内練習場でキャッチボールなどを行い、「細かなところもそうですし、継続してやっていきながら。昨日感じた