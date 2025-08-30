◇女子プロゴルフツアーニトリレディス第２日（２９日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）４６位で出たルーキーの青木香奈子（２５）＝マイナビ＝が、涙の１１試合ぶり予選突破を果たした。自身初のボギーなしで４バーディーを奪い、ツアー初の６０台となる６９をマーク。通算５アンダーで、トップと３打差の７位に浮上した。３月のＶポイント×ＳＭＢＣの１３位を上回る自己ベストフィニッシュへ、週末を存分に