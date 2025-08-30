Ｊ１で１３位の清水エスパルスは２９日、ホーム・鹿島戦（３１日）に向け三保で一部非公開調整した。２位に付ける強敵との一戦はＤＦ金眠泰（３１）、ＤＦマテウス・ブルネッティ（２５）がそろって出場停止となるピンチ。代わって２試合ぶりの先発が濃厚な住吉ジェラニレショーン（２７）は「集中を切らさずやりたい」と、ＤＦラインを引き締め４試合ぶりの白星を呼び込む構えを示した。どんな窮地でもやるべき仕事を果たす。