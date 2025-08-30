¤ªËß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤ÊÖ¤¹¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤éÌó3Ç¯´Ö¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢°å¼Ô¡¢À¯¼£²È¤¬°Û¸ýÆ±²»¤Ë¾§¤¨¤¿¤¢¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÍý¶þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¶õµ¤¡×¤ä¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤¬¶Ë¤á¤Æ¶¯ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆüËÜ¤Î¡ÖÆ±Ä´°µÎÏ¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡©¡Òµ¢¾Ê¤Ê¤É¤Ç¿Í¤Î°ÜÆ°¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢´¶À÷¾É¤¬³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¦¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤âµ¢¾Ê¤Ï²æËý¥Ã¡ª¡Ó20Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÆÃÊÌ¤Ê²Æ¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ìÊý¤¹¤é¤µ¤ì¤Þ