「４８」を最も長く背負ったのは矢野謙次で１３年間。国学院大から０２年ドラフト６巡目で入団。ガッツあふれるプレーが売りで、勝負強い打撃が持ち味だった。０７年５月３１日のソフトバンク戦（東京Ｄ）で代打の代打で登場し逆転満塁本塁打。１１年９月３０日の広島戦（東京Ｄ）でも代打で満塁アーチ。１２年１０月７日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）では代打でサヨナラ弾と、代打の切り札として活躍した。矢野に次いで１１年間の