◆パ・リーグ日本ハム５―０楽天（２９日・エスコンフィールド）全力疾走する必要はなかった。日本ハム・レイエスは右中間に着弾するのを確認し、ゆっくり走り出した。２―０の６回１死三塁、荘司からリーグトップを独走する２８号２ラン。「申告敬遠もあるシチュエーションで勝負だったので一気にモチベーションが上がった」と興奮気味に振り返った。かかと痛に悩まされながらも現時点で本塁打と打点でリーグ１位。２６日（