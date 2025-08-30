◆男子プロゴルフツアーＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ第２日（２９日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）プロ５年目の石塚祥利（しょうり、２２）＝芥屋ＧＣ＝が１６位で出て９バーディー、ボギーなしで大会コース記録に並ぶ６３をマークし、通算１３アンダーで単独首位に急浮上した。右利きだが、パットだけ左打ちの異色の“二刀流”。大会最多タイの６連続バーディーと量産し「１００点以上です」と自賛した。