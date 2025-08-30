ピカソのアートともに旅を楽しめる、加藤モーターの新作キャンピングカー「パブロ」（筆者撮影）【写真を見る】ピカソのアートともに旅を楽しめる、ハイエースをベースにした加藤モーターの新作キャンピングカー「パブロ」（29枚）20世紀を代表するスペインの芸術家パブロ・ピカソ。現代美術の最も重要な創作者の一人として名高く、絵画や彫刻、陶芸など幅広いジャンルで活躍した偉大な人物だが、そのピカソのアートを内外装に施し