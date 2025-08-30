立憲民主党の野田佳彦代表（左）と国民民主党の玉木雄一郎代表。参院選の結果は明暗が分かれたが、この先はどうなるのか（写真：ブルームバーグ）【写真あり】ダブル当選とベテラン落選、参院選の明暗が如実に映し出された2枚の写真民主党・民進党という共通の“ルーツ”を持ちながら、最近の党勢に大きな差が見られる立憲民主党と国民民主党。この2つの政党が、今夏の参議院選挙に関する総括を相次いで公表した。立憲民主党は22議