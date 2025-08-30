ダウ平均はマイナス圏推移も安値からは下げ幅縮める＝米国株概況 きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。終値はダウ工業株３０種平均が９２．０２ドル安の４万５５４４．８８ドル、ナスダック総合指数が２４９．６１安の２万１４５５．５５、Ｓ＆Ｐ５００が４１．６０安の６４６０．２６。 ダウ平均はマイナス圏でスタート。その後下げ幅を広げ、一時４５３７７ドルと前日比２５０ドル超の下げとなった。その後じ