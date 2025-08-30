本日8月30日（土）、大橋和也×渋谷凪咲のドラマ『リベンジ・スパイ』第8話が放送される。【映像】作中最大の恋のビッグウェーブ！スパイ主人公×敵の娘、両想いファーストキスにときめき最高潮前回の第7話では、藺牟田花（渋谷凪咲）から身体に爆弾を抱えていることを告白され、リベンジのことも、そのための情報を得るために花に近づいたことも、すべて吹き飛んでしまった菅原優我（大橋和也）の戸惑いが描かれた。彼はあらため