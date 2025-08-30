¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3-1¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯8·î29ÆüZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶Âç¤¬2²ó2»à¤«¤é±¦ÍãÀþ¤ØÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ®¤Ç¥·¡¼¥º¥ó100°ÂÂÇ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£3·å¤ÎÂçÂæÅþÃ£¤Ï¥­¥ã¥ê¥¢ºÇÂ¿123°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿22Ç¯°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤À¡£¡Ö¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ì»î¹ç°ì»î¹çÉ¬»à¤Ë¤ä¤ë¤À¤±¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿32ºÐ¤Ï¤³¤ì¤Ç15»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÌ¤Ã£¤Ê¤¬¤éÂÇÎ¨.319¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£