◇ウエスタン・リーグソフトバンク2-3広島（2025年8月29日タマスタ筑後）右脚負傷からの戦列復帰を目指すソフトバンクの柳田悠岐外野手（36）が29日、ウエスタン・リーグ広島戦（タマスタ筑後）で約4カ月ぶりに実戦復帰した。「1番・DH」で出場し、3打数無安打。左腕・玉村に対して見逃し三振、遊ゴロ、中飛で「球の見え方に違和感はなかったけど、打てんかったんで悔しい。ミスショットもあった。そんな甘ないな」と話し