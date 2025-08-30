22年W杯カタール大会で日本代表主将を務めたDF吉田麻也（37）が28日深夜放送のテレビ東京「FOOT×BRAIN」（土曜深夜2・35）にVTR出演。過去最高潮だという米国でのサッカー人気について言及する場面があった。森保監督率いる日本代表は9月に米国遠征を控えており、6日（日本時間7日）にメキシコ代表、9日（同10日）には米国代表と対戦予定。そこで同番組は米国サッカーに精通し、FCバルセロナからヘッドハンティングされ国際部