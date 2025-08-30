パ首位・ソフトバンクは２９日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に３―１で競り勝ち、シーズン７０勝に到達した。背番号２４がいきなり結果を残した。この日一軍に登録された栗原陵矢内野手（２９）は「７番・三塁」で約２か月ぶりにスタメン出場。第１打席で先制となる決勝打を放つなど、復帰戦でマルチ安打を放ってみせた。二軍戦での右ヒザへの自打球もあり、万全とは言えない状況での一軍昇格。試合前、小久保裕紀監督（５３