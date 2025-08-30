◇パ・リーグソフトバンク3-1ロッテ（2025年8月29日ZOZOマリン）ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が29日、ロッテ戦で右脇腹痛から約2カ月ぶりに復帰し、決勝タイムリーを放った。2回2死二塁の好機で先制の中前打。9回にも中前打を放ち、復帰初戦から2安打1打点と活躍して2連勝に貢献した。昨季9、10月度の月間MVPを獲得した勝負強い男の復帰は心強い。首位のチームは1ゲーム差の2位・日本ハムとそろってリーグ70勝一番