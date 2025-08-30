2025年8月28日、中国メディアの鳳凰網は、生存競争がますます激化している中国の電気自動車（EV）業界に、他業界からまた新たなメーカーが満を持して参入してきたことを報じた。記事は、ロボット掃除機大手の「追覓科技（Dreame Technology）」が自動車製造への参入を正式に発表し、世界最高峰のスポーツカーブランドであるブガッティ・ヴェイロンをベンチマークとする超高級EVを27年に発売する計画を示したと伝えた。そして、同社