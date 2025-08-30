¡Ô¤³¤ÎÅÙ¡¢»°»³Î¿µ±¤È¼ñÎ¤¤Ï¡¢ÆþÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¿·¤·¤¤Ì¿¤â¼ø¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡Õ8·î29Æü¡¢½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¡Ê34¡Ë¤È¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBE:FIRST¡×¤ÎRYOKI¤³¤È»°»³Î¿µ±¡Ê26¡Ë¤¬·ëº§¤ÈÂè°ì»Ò¤ÎÇ¥¿±¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æó¿Í¤Ïº£Ç¯5·î¤Ë¤âÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö4·î²¼½Ü¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ç»°»³¤µ¤ó¤Î¡Èº§ÌóÇË