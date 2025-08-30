◇パ・リーグ日本ハム5−0楽天（2025年8月29日エスコンF）2位だけどV率100％だ。日本ハムは29日、楽天に5―0で快勝。6回にフランミル・レイエス外野手（30）が本塁打王争い独走の28号2ランを放つなど、一挙4得点で勝負を決めた。1ゲーム差で追う首位・ソフトバンクとそろってリーグ70勝一番乗り。日本一となった16年以来9年ぶり6度目で、過去5度は全て優勝。人気SF映画「スター・ウォーズ」ウイーク初日に、吉兆の白星を