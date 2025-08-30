巨人４―３阪神巨人が連敗を４で止めた。六回にキャベッジの適時二塁打で３点を勝ち越し、逃げ切った。阪神は八回に森下、佐藤輝の連続ソロで追い上げたが及ばなかった。◇３年連続の２桁勝利を、過去に勝ったことがなかった甲子園で決めた。巨人の山崎は「絶対に抑えて３連戦の初戦を勝ちたかった」と吐露した。２週間ぶりの一軍のマウンドで６回１失点と好投し、チームの連敗を止めた。３点リードの六回、先頭の中野を内野