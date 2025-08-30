【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大橋和也（なにわ男子）と渋谷凪咲が初共演するテレビ朝日系オシドラサタデー『リベンジ・スパイ』の第8話が8月30日に放送される。 ■恋の成就に浮かれる優我（大橋和也）！チーム“リベンジ”解散!? 本作は、兄の復讐を誓うスパイの青年・菅原優我（大橋）と、そのターゲットの会社の社長令嬢・藺牟田花（渋谷）が織りなす、笑いあり、胸キュンありのスパイラブコメ