¶â¤Î±ä¤ÙËÀ¤È¥³¥¤¥ó¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û29Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¾¦ÉÊ¼è°ú½ê¤Î¶âÀèÊªÁê¾ì¤Ï4ÆüÂ³¿­¤·¡¢¼è°ú¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë12·îÅÏ¤·¤¬Á°ÆüÈæ41.80¥É¥ë¹â¤Î1¥ª¥ó¥¹¡á3516.10¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ãæ¿´¸Â·î¤Î½ªÃÍ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ3500¥É¥ëÂæ¤òÉÕ¤±¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£7·î¤ÎÊÆ¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¡ÊPCE¡ËÊª²Á»Ø¿ô¤¬¤Û¤Ü»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢9·î¤ÎÊÆÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÊÝÍ­¤·¤Æ¤â¶âÍø¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¶â¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£