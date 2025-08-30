King & Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î30Æü¡¦31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48 -°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£30Æü¡¢King & Prince¤Î¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¹â¶¶¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¹â¶¶³¤¿Í¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÂç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æº£²ó¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤·¤Æ¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ