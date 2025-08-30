シュワーバー1試合4発で2位に後退…残り28試合で何が起こる？米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が勝負の終盤戦を迎える。チームは現在、77勝57敗でナ・リーグ西地区首位。2年連続のワールドシリーズ制覇も望める位置につける。そして個人成績でも、3年連続の本塁打キングを争っている。28日（日本時間29日）にフィリーズのカイル・シュワーバー外野手が1試合4発と大爆発し突き放されたものの、逆転キングは可能なのか。終盤