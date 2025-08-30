ついこないだ染めたばかりのような気がするのに、もう白髪が伸びてきた……。そんな人にこそ試してほしいのが、デザイン性のあるハイライトヘア。伸びても目立ちにくく、立体感も出せるんです！ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人に似合うハイライトスタイルをご紹介します。 レイヤーミディ × コントラスト強めのグレイブレンド こちらのレイヤーミディは、グレイブレンドを使ったハイライ