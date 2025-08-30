フリーアナウンサーの徳光和夫さんが３０日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では米動画配信大手ネットフリックスが、来年３月に開催される第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本での独占放送権を獲得したことを伝えた。全４７試合をライブとオンデマンドで配信し、今大会の地上波での試合放送はないとしている。ただ民放