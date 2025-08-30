スピリット・アビエーション・ホールディングスと関連会社5社は、ニューヨーク州南部地区連邦破産裁判所に連邦破産法第11条（チャプター11）の適用を申請した。運航は継続し、引き続きトラベルクレジットやロイヤリティポイントの利用もできる。従業員への賃金は引き続き支払われ、取引先に対する申請日以後に提供された商品やサービスに対する支払いは、通常通り行う。ニューヨーク証券取引所からは上場を廃止する見込みで、最終