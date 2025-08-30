◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（２９日・甲子園）ヒリつくマウンドに帰ってきた。Ｒ・マルティネス投手（２８）が聖地の大声援をため息に変えた。１点差の９回を１０球、３人締めでリーグ２位の３５セーブ。「長く間隔があいていた。球速は気にせず、とにかく低く集める思いで投げた」。中１３日、待ちわびていた通算２０１セーブ目だ。プロ野球史上最速で２００セーブを達成した１５日の阪神戦（東京Ｄ）以来、１２