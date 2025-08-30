三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営について解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第26回では、新たな市場を開拓する「ブルーオーシャン戦略」について解説する。先行者は、競争に巻き込まれない花岡たちは、都内各所にTシャツ専門店を展開するという新事業に向けての助力を得るため、大手広告代理店・電広堂を訪れる。そして格闘技イベント・