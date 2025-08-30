º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢»Ë¾åºÇ¤â½ë¤¤²Æ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8·îºÇ¸å¤Î½µËö¤ÏºÆ¤Ó¹ó½ë¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢´ØÅì¤Ç¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ40¡î¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²Æ¤Î¶õµ¤¤È½©¤Î¶õµ¤¤òÊ¬¤±¤ëÁ°Àþ¤¬ËÌÆüËÜÉÕ¶á¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ºòÌë¤ÏÀÄ¿¹¸©¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£±«¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò²á¤®¤Æ¤âÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤ÉÃí°Õ¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ÎÁ°Àþ¤ÎÆîÂ¦¤Ç¤Ï¡¢²Æ¤Î¼çÌò¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤¬ÀªÎÏ¤ò¤â¤êÊÖ¤·