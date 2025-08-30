大人気シリーズ「世にもおいしいチョコブラウニー」から、コーヒーチェーンのドトールと初コラボレーションした新フレーバーが誕生します。新商品『世にもおいしいチョコっとドトールカフェオレブラウニー』は、ビターなコーヒーとホワイトチョコの甘さが織りなす大人の味わい。2025年9月1日（月）より、デイリーヤマザキやミニストッ