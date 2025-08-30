◆パ・リーグ日本ハム５―０楽天（２９日・エスコン）日本ハムは２９日、楽天戦（エスコン）に５―０と快勝。貯金を今季最多タイの２６とし、首位ソフトバンクとの１ゲーム差をキープした。先発した北山亘基投手（２６）は７回１２０球を投げ６安打無失点、９奪三振の力投。中盤は得点圏に走者を背負ったが要所を締めた。１５日の楽天戦（楽天モバイル）で黒星を喫した荘司との投げ合いを制し、今季８勝目を挙げた。最速１５