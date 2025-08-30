元フジテレビのフリーアナウンサー、中村江里子（56）が29日、自身のブログを更新。ミラノへ移住することを報告した。中村アナは「ご報告をさせてください。9月から“1年間”、ミラノに移住をすることになりました！！家族それぞれの新しいチャレンジのスタートです夫の仕事のプロジェクトのためにミラノに住みます」と報告し「1年であればミラノとパリは遠くないですし、単身赴任という選択肢もあるのですがフランスでは単身