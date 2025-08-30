3人の子どもの母でタレント山口もえ（48）が29日、インスタグラムを更新。8歳の娘の作った料理を公開した。山口は「8歳児が夏休みの間お弁当を食べていなかったからか…おにぎりと卵焼きが食べたい！って自分で作るって作りました（もちろん私も手伝って…）卵焼きは枝豆入り。母ちゃん思いもつかなかったアイディアで」と記し、おにぎりと卵焼きの写真をアップした。続けて「夏休みお弁当がないだけでどれだけ楽か〜！！