〓永英明（64）の息子で歌手・俳優のレイニが29日、自身のインスタグラムを更新。27歳の誕生日を迎えたことを報告した。24日が誕生日だったレイニは「forgot to post this（投稿するのを忘れました）」と書き出し、「happy？27プレゼントもお花もバルーンもありがとうございます全部届いたよー」とつづり、27歳の誕生日を迎えたことを報告し、祝福に感謝。指で「27」と表した笑顔ショットや、バースデーケーキの写真を公開した