¥À¥¦Ê¿¶Ñ45544.88¡Ê-92.02-0.20%¡Ë S¡õP5006460.26¡Ê-41.60-0.64%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯21455.55¡Ê-249.61-1.15%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª42115¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-575-1.37%¡Ë